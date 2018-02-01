البابا: خير لنا إدراك أننا نسير نحو الموت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن من خيرنا أن ندرك أننا لسنا أسياد الزمن وأننا نسير نحو الموت.

وفي عظته أثناء قداس الصباح المعتاد في محل إقامته بالفاتيكان (دوموس سانتا مارتا)، أضاف البابا، “لست سيد الزمن”، وأن “تكرار هذا يساعدنا، لأنه ينقذنا من وهم اللحظة”، وكذلك “اعتبار الحياة سلسلة من حلقات للحظات لا معنى لها”، والتيقن من “أنني في مسيرة وليس عليّ التوقف”، واعتبار أن “الموت إرث” أيضا.

وتابع البابا “نحن لسنا أبديين ولا سريعي الزوال، نحن رجال ونساء في مسيرة مع الزمن، زمن يبدأ وآخر ينتهي”. ثم دعا البابا لطرح سؤال عن “ما هو الإرث إن كان الله يدعوني اليوم؟ ما هو الإرث الذي سأتركه كدليل على الحياة؟”، مبينا “إنه سؤال جيد نطرحه على أنفسنا”، هكذا “لنستعد، لأننا جميعا مصيرنا الفناء، وكلنا نسير على هذه الطريق”.