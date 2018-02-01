تقرير أوروبي: انخفاض أعداد طالبي اللجوء الى ما يقارب النصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير أوروبي انخفاض أعداد طلبات اللجوء المقدمة في دول الاتحاد عام 2017 بنسبة 43% عن العام الذي سبقه.

وأشار المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (إيسو)، الذي نشر هذه الأرقام اليوم، إلى أن طلبات اللجوء المسجلة العام الماضي في كل من دول الاتحاد والنرويج وسويسرا، رغم ميلها للتراجع ، لا تزال أعلى بقليل من المعدل المسجل عام 2014، هذا دون حساب المعدلات غير المسبوقة التي تم تسجيلها خلال عامي 2015 و2016.

وبلغ عدد طلبات اللجوء المسجلة خلال العام الماضي 706.913 طلباً في دول الاتحاد الـ28 وسويسرا والنرويج، ما يؤشر إلى أن معدلات اللجوء لا تزال مرتفعة.

ووصف المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، هذا التوجه نحو الانخفاض ب “الإيجابي”، وقال “يعد هذا الانخفاض انعكاسا للجهود الجماعية التي بذلتها دول ومؤسسات الاتحاد في مجال تحسين إدارة الحدود”.

واعتبر أن الأرقام الصادرة حديثاً في هذا التقرير تشير إلى مصداقية السياسة الأوروبية في مجالات الهجرة واللجوء.

ويقول تقرير إيسو أن سورية لا تزال أكثر البلدان “المصدرة” للاجئين للسنة الخامسة على التوالي، إذ قدم 98 ألف سوري طلبات لجوء إلى دول الاتحاد خلال العام الماضي.

ولكن التقرير لاحظ انخفاضاً كبيراً في عدد السوريين المتقدمين بطلبات لجوء مقارنة بعام 2016، بينما قدم العراقيون والأفغان والنيجيريون مجتمعين حوالي 40 ألف طلب لجوء العام الماضي

و تبرز كل من باكستان وأرتيريا وألبانيا وبنغلاديش وغيينا وإيران في قائمة الدول العشر الأولى التي تقدم مواطنوها بطلبات لجوء إلى أوروبا العام الماضي.