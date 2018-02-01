أليتاليا توقع اتفاقية تجارية مع شركة طيران أرجنتينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت شركة أليتاليا عن توقع اتفاقية تجارية مع شركة أيرولينياس أرجنتيناس للطيران.

وقالت أليتاليا في بيان الخميس، إنه “تم توقيع اتفاقية عمل مشتركة مع أيرولينياس أرجنتيناس في بوينس آيرس، تلتزم الشركتان بموجبها بتنسيق الجهود التجارية لتزويد المسافرين بعدد أكبر من خطوط الربط بين إيطاليا والأرجنتين، وتحسين الجداول الزمنية، وعلى نطاق أوسع، تقديم مجموعة من العروض الخاصة”، كما “تسمح الاتفاقية للناقلَين الجويَين بتوحيد الخدمات المقدَّمة، بهدف توفير الخدمة الرفيعة المستوى ذاتها خلال الرحلات بين البلدين”.

وذكّرت أليتاليا بأنها تتعاون “وإيرولينياس أرجنتيناس منذ عام 2017 من خلال اتفاقية المشاركة بالرمز”، وأن “الاتفاقية التي تم توقيعها بالحروف الأولى الليلة الماضية في العاصمة الأرجنتينية، هي الاولى من نوعها التي تُوقع في هذا البلد، تعزز التعاون التجاري القائم، وتسمح لركاب الشركتين بالوصول الى عدد أكبر من الوجهات في الارجنتين وايطاليا”.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لقسم الاستراتيجيات والعمليات في أليتاليا، ماسيمو إيراتشي، خلال توقيع الاتفاق في بوينس آيرس، إن “تعزيز التعاون مع الخطوط الجوية الأرجنتينية يتيح لنا فرصا كبيرة للنمو في سوق نتوقع أن نفتح فيه مزيدا من مقاعد السفر لعملائنا، بالتعاون مع شركة الطيران الأرجنتينية”. واختتم بالقول إن “بلدينا اللذين ترتبطهما علاقات اقتصادية وثقافية قوية أصلا، أصبحا الآن أكثر تقارباً”.