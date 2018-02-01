روما تنشر 3500 عنصر لتأمين زيارة أردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشارت مصادر أمنية إيطالية إلى أن 3500 رجل أمن سيشاركون في تأمين زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للعاصمة روما، التي ستبدأ يوم الاحد المقبل، تحسبا لمظاهر احتجاجية محتملة ضد الضيف التركي خلال زيارته لإيطاليا والفاتيكان

وكانت دولة الفاتيكان قد أكدت قبل يومين زيارة الرئيس التركي، الذي سيستقبله البابا في الخامس من فبراير/شباط المقبل، بينما أفادت في وقت سابق مصادر بالرئاسة التركية بأن أردوغان والبابا سيبحثان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.

وستشهد العاصمة الايطالية حالة استنفار قصوى وسيتم نشر قوات خاصة في المناطق القريبة من مسار موكب أردوغان، مع إنشاء “منطقة خضراء” تحظر فيها حركة المرور العامة.

وسوف يتحرك الموكب الرئاسي في شوارع روما عبر ممرات محددة سلفا، لكل منها بدائل مختلفة، سيتم اختيارها في اللحظة الأخيرة وفقا للاحتياجات الأمنية.