رئيسة النواب الإيطالي: متى سيهتم سالفيني بإيطاليا بدل تشبثه بموضوع الهجرة؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقدت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني، الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني، قائلة إنه “يتشبت بالمهاجرين متحدثا عنهم فقط”، لكن “متى سيهتم بالايطاليين ويفعل أي شيء مفيد لهذا البلد؟”.

وتابعت بولدريني، وهي مرشحة حزب (أحرار ومتساوون) اليساري، في ندوة فيديوية على إحدى محطات التلفزة المحلية، أن “سالفيني يزاول السياسة منذ سن الـ17، ولم يفعل شيئا آخر في حياته، ولم يحظ برب عمل سوى حزب رابطة الشمال، إنه أقدم سياسي لدينا”. واسترسلت “إن سالفاني يحط من مستوى السياسة، ويحولها إلى مجرد مشاجرة وتعابير بذيئة، ويعطي رسالة سلبية جدا”.

وأشارت بولدريني الى أن “سياسيا ما إذا تحدث وتصرف هكذا، يسمح لمن يتبعه بأن يفعل كل شيء”، وأن “من يريد أن يكون رئيس الحكومة لا يمكنه قول كل هذه الأشياء”، لذلك “عليه أن يعتذر للايطاليين، لأن تصريحاته عن العنصرية تجوب أنحاء العالم وتلطخ سمعة الإيطاليين، الذين يُنظر إليهم على أنهم عنصريون أيضا”.

وتابعت بولدريني “كرئيس مجلس النواب، عاصرت رؤساء وزراء عديدين”، لكن “لم أسمع أبدا أحدا منهم يقول، كما حدث يوم وفاة رئيس الجمهورية الأسبق تشامبي، أنه كان خائنا لإيطاليا، أو رئيس الجمهورية يجب محاكمته، أو أن رئيسة مجلس النواب متخلفة عقليا”، وخلصت الى القول “أشك أنه يمكن في بلدان أخرى لقاء مرشح لمنصب رئيس الوزراء يمتلك حيوية جدلية كهذه”.