الخارجية السورية: العملية العسكرية التركية شمال البلاد “عدوان صارخ”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت وزارة خارجية النظام السوري العملية العسكرية التركية في شمال سورية بأنها “عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها”، كما أنها “تشكل انتهاكا لأحكام الميثاق” الأممي.

وكانت تركيا قد أطلقت في الثلث الأخير من الشهر الماضي عملية “غصن الزيتون” ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين، شمالي سورية، نافية أن يكون الهدف توسيع حدودها، بل “القضاء على الارهاب من أجل بسط السلام والاستقرار” في المنطقة الحدودية

وقالت الخارجية السورية، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بثتها وكالة الأنباء الحكومية في دمشق، “إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.

وقالت الخارجية إن “سورية ترفض محاولات النظام التركي الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و1624 و1170 و 1178 حيث لم يعط أي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب”، وفق وكالة (سانا).

وشددت الرسالة على أن “سورية تطالب مجلس الأمن بعدم السماح لأي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض والقانون الدولي او بالاعتداد بالميثاق لتبرير افعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق”.