وزير الخارجية الإيطالي: التعاون مع روسيا بالملف الليبي “اولوية ثابتة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-موسكو- وصف وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو التعاون مع روسيا في الملف الليبي بأنه يمثل “أولوية وعامل ثابت في تحركاتنا” الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في البلد شمالي افريقيا.

ونوه ألفانو، الذي يزور موسكو ضمن جولة في أول مهمة رسمية لبلاده كرئيس دوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن روما وموسكو “تتشاطران نفس الرؤية بشأن الأزمة الليبية ومسار حلها”. وأردف في مقابلة مع صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا)، نشرت وزارة الخارجية نسختها باللغة الايطالية، “بفضل هذا الاتساق، ظلت إيطاليا تولي دائما أقصى قدر من الاهتمام لضمان المشاركة الروسية المستمرة في جميع المواعيد الرفيعة المستوى في الملف الليبي، ومشاوراتنا ذات وتيرة دورية بهذا الصدد. ويتجلى ذلك من خلال الحوار الطويل والمثمر الذي دار مؤخرا بين رئيس الوزراء جنتيلوني والرئيس بوتين، والذي أكد تماما التناغم العميق على أساس دعم عمل المبعوث الأممي، غسان سلامة، ودعم المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي “.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن تحديات إنجاز العملية الانتخابية في ليبيا بنهاية عام 2018 لاتزال “عديدة وشائكة”، مشددا على أن “التماسك الإيجابي للمجتمع الدولي، وخاصة التوافق بين روما وموسكو، يكتسي أهمية كبيرة في الأشهر المقبلة”.