الداخلية الايطالية: تراجع أعداد المهاجرين عبر المتوسط، ولأول مرة نحو 200 ليبي ضمن الوافدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات نشرتها وزارة الداخلية الايطالية تراجعا في أعداد المهاجرين غير النظاميين في الشهر الاول من العام الجاري، وعلى وجه الخصوص المبحرين من ليبيا مسجلين انخفاضا بنسبة 26% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما احتل الليبيون لأول مرة المركز الخامس في قائمة جنسيات الوافدين بحرا إلى شواطئ البلاد.

وسجلت بيانات الداخلية الايطالية وصول 4179 مهاجر عبر البحر الابيض المتوسط في شهر كانون الثاني/يناير الماضي (مقارنة بـ4468 رسوا على شواطئ البلاد في الشهر الأول من عام 2017) بينهم 407 قاصر غير مصحوبين بذويهم. وبلغ عدد الوافدين عبر ليبيا 3146 مهاجر، مقابل 4252سجلتهم بيانات الداخلية في الشهر الاول من عام 2017 .

وتصدر المهاجرون الاريتريون قائمة الوافدين في الشهر الماضي (884)، يليهم حملة الجنسية التونسية (388)، والباكستانيون (258) وحملة الجنسية النيجيرية (209)، بينما احتل الليبيون المركز الخامس (192). كما شملت القائمة مهاجرين من ساحل العاج (179)، والسنغال (151) وغينيا (121)، والسودان (110) ومالي (107).