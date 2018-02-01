وزيرة الدفاع الايطالية تثمن مشروع الشراكة مع فرنسا بمجال الصناعات البحرية العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت وزيرة الدفاع الايطالية، روبيرتا بينوتي، مشروع شراكة مع فرنسا في صناعة السفن الحربية بـ”المشروع الناجح” خاصة مع التقدم المستقبلي تجاه تحقيق الدفاع الاوروبي المشترك، والذي شكلت نواته توقيع 23 بلدا أوروبيا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على وثيقة “تعاون منظم دائم” في المجال الدفاعي.

وقالت بينوتي للصحفيين في أعقاب اجتماع جمع وزراء الدفاع والاقتصاد في الحكومتين الايطالية والفرنسية في روما، “إنه مشروع نؤمن به كثيرا. إنطلقنا بتوقيع الاتفاقية الثنائية في مدينة ليون. الشركات في البلدين بدأت العمل في هذا المشروع ومؤسساتنا (الحكومية) أيضا ونحن على ثقة بأنه ناجح”.

وأضافت المسؤولة الايطالية “نحن نتعامل مع قضية أساسية تتعلق بالسيادات الوطنية، ولكن أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار أننا ندخل مسار الدفاع الأوروبي المشترك، والذي يحتل التكامل الصناعي جزءا مهما منه”.

وتسعى إيطاليا وفرنسا نحو إقامة تحالف في قطاع الصناعة البحرية العسكرية. وجاء اجتماع اليوم الخميس بعد أربعة أشهر من إعلان إنطلاق عملية مشتركة بين حكومتي البلدين لتعزيز التعاون في مجال صناعة السفن الحربية، بالإضافة إلى التعاون في الجانب المدني لهذه الصناعة في أعقاب التوصل لإتفاق شراكة بين شركة (فينكانتييري) الايطالية و (إس تي إكس) الفرنسية.