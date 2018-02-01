مصدر إعلامي إسرائيلي: الرئيس ترامب ينظر في إمكانية إعلان خطته للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار مصدر إعلامي إسرائيلي إلى أن البيت الأبيض ينظر في إمكانية أن يعلن الرئيس دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، حتى بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق التعاون مع إدارة واشنطن ورفضه وساطتها في أي مفاوضات سلام محتملة، بعد إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكتب الصحفي باراك رافيد المحلل السياسي في القناة العاشرة بالدولة العبرية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن الإدارة لن تفرض الخطة على الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن يمكن أن تقرر جعلها علنية بحيث يمكن للأطراف المعنية والمجتمع الدولي الحكم عليها. ولكن ذات المصادر نوهت بأن القرار النهائي لم يتخذ بعد، إلا أن “فريق السلام” التابع للرئيس الامريكي لم يستبعد هذا الخيار، مبديا تفاؤله حيال النتيجة النهائية.

ونسب الصحفي الاسرائيلي إلى هذه المصادر قولها “نحن متفائلون جدا بأن جميع الدول التي ترغب في دعم اتفاق السلام بين الطرفين، لا تزال تترقب خطتنا، وترغب في العمل معنا، ولا يمكن استبدالنا. وعلى الرغم من كل الأخبار الكاذبة بشأن خطتنا، نحن على ثقة من أن ذلك سيصب في منفعة الشعبين” الاسرائيلي والفلسطيني.

يشار إلى الرئيس الفلسطيني قد شدد في مؤتمر صحفي مشترك أمس الاربعاء مع وزير الخارجية الالماني على أن “الوساطة لتحقيق السلام يجب أن تكون متعددة من الرباعية وعدد من الدول العربية والاوروبية، والعملية السياسية الرامية لتحقيق السلام تمر حاليا في مأزق شديد”. واضاف “إننا نعول على الدور الالماني والفرنسي من خلال الاتحاد الاوروبي، ومع الولايات المتحدة الاميركية للوصول إلى سلام دائم وعادل في المنطقة”.