رئيس البرلمان الأوروبي: معاملة الموظفين مثل الروبوتات أمر غير مقبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني الجمعة على أن الاتحاد الأوروبي يقوم على “حماية حرية الإنسان وكرامته، بدءا من مكان العمل”.

وأضاف في تغريدة على موقع (تويتر) “يهدف اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا إلى إبراز المساهمة التي يقدمها العمال وحماية رفاههم”، منوها بأن “معاملة البشر مثل الروبوتات، أو ما هو أسوأ، هو أمر غير مقبول”.

ولم يكشف رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي صراحة عن هدف هذه التغريدة، ولكن وسائل إعلام إيطالية أفادت بأنه يشير إلى شركة (أمازون) الأمريكية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة ، في أعقاب توارد أنباء عن حصولها على براءة اختراع سوار إلكتروني مخصص لموظفي الشركة، يمكّنها عن طريقه مراقبة تحركاتهم وتسريع إجراءات توصيل البضائع للزبائن.