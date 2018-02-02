الرئيس الفلسطيني يشارك في جلسة لمجلس الأمن هذا الشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني كبير إن إتصالات تجري لمشاركة الرئيس محمود عباس في جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.

واضاف المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “على الأرجح سيشارك الرئيس في جلسة تخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية والمخاطر التي يتعرض لها حل الدولتين نتيجة السياسات الإسرائيلية وقرارات الولايات المتحدة بشأن القدس”.

ولفت إلى أن الرئيس سيتوجه إلى نيويورك على الأرجح يوم العشرين من الشهر الجاري.

وأشار إلى انه في ذلك الحين تكون الكويت قد تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.