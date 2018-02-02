شركة إيطالية توقع عقدا بـ800 مليون دولار لتطوير مصفاة باكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت شركة ماري تكنيمونت الهندسية الإيطالية مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية (SOCAR) عقدا لإعادة اعمار وتطوير مصفاة (حيدر علييف) لتكرير النفط في العاصمة باكو، تبلغ قيمته 800 مليون دولار

وفي هذا الصدد، أشار السفير الايطالي لدى جمهورية أذربيجان، أوغوستو ماساري، إلى “القيمة الاستراتيجية طويلة الأجل للاتفاقية (التي شهدت باكو مراسم توقيعها أمس الخميس) على العلاقات الثنائية بين إيطاليا وأذربيجان”. واردف الدبلوماسي الايطالي في تصريح صحفي “يتعين تكامل العلاقات الدبلوماسية والسياسية المؤسساتية بالشراكات الصناعية، والعقد المبرم بين سوكار وتكنيمونت هو مثال واضح على ذلك”.

وتعتبر إيطاليا الشريك التجاري الرئيسي لأذربيجان، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات يورو في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017، مسجلا بذلك زيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016