أبو ردينه: الادعاءات الامريكية على الرئيس عباس “تحريض مفضوح”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه إن التصريحات المنسوبة إلى مسؤول أمريكي رفيع المستوى والتي يزعم فيها رفض الرئيس محمود عباس العودة إلى طاولة المفاوضات “لا تعدو كونها تحريضاً مفضوحاً وأقوالاً غير مسؤولة”.

وقال ابو ردينه في بيان اليوم الجمعة “نؤكد على اننا لم نرفض أي عرض لمفاوضات تهدف إلى تطبيق حل الدولتين ولم نرفض المفاوضات من حيث المبدأ”.

واضاف “نحن نتمسك بمفاوضات جادة طريقا للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967 وهذا ما أكد عليه الرئيس محمود عباس في خطابه أمام المجلس المركزي الفلسطيني وفي لقائه الأخير مع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في بروكسل”.

وتابع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية “أن المفاوضات الجادة تتطلب اولا وقبل كل شيء أن يؤمن الطرف الأخر بحل الدولتين، وبالمفاوضات وليس الإملاءات “. وشدد على أن ما نقل على لسان المسؤول الأمريكي يعتبر “تحريضاً مرفوضاً وجهلا بالوقائع”، وقال “عندما طالبنا بألية دولية جديدة لرعاية المفاوضات فأن ذلك لايعتبر خروجاً عن التزامنا بالمفاوضات”.