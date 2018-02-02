المفوضية الأوروبية: تصميم على الاستمرار في انقاد حياة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على تصميم الاتحاد الاستمرار في العمل لإنقاذ حياة المهاجرين في عرض البحر ومحاربة شبكات تهريب البشر.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، تعلق على الأنباء الواردة بشأن غرق حوالي 90 مهاجراً قبالة السواحل الليبية.

وعبرت كاترين ري، عن اسف الاتحاد لوقوع أعداد إضافية من الضحايا، وقالت “نحن مصممون على إكمال عملنا في البحث والإنقاذ وملاحقة المهربين في أي مكان تستطيع أن تصل إليه قواربنا”، وفق تعبيرها.

هذا ويعمل الاتحاد الأوروبي على ضبط تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عبر وكالة حماية الحدود الأوروبية، وأيضاً عبر عملية صوفيا في المتوسط التي تضطلع بمهام إضافية منها تدريب خفر السواحل في ليبيا.

وكانت وكالة حماية الحدود قد أطلقت مؤخراً عملية ثيميس، للبحث والإنقاذ بدل عملية تريتون ( القائمة منذ 2014)، وذلك لدعم السلطات الإيطالية في التعامل مع المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا نحو أوروبا.