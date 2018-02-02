متحدث بإسم المفوضية: القمة الأوروبية – التركية ممكنة و لا تاريخ محدد لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت ملامح قمة أوروبية–تركية مقبلة تتضح أكثر فأكثر في بروكسل، فقد أكدت المفوضية الأوروبية بشكل صريح أن انعقاد هذا اللقاء بات أمراً ممكناً هذا العام.

ولكن المتحدث باسم المفوضية الكسندر وينترستن، شدد على عدم قدرته على تحديد تاريخ معين حتى الآن.

وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تحقق تركيا “الشروط المطلوبة” منها قبل موعد القمة، وقال “سبق وتحدثنا عن شروط، ومنها إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في السجون التركية”.

وكانت العلاقات الأوروبية – التركية قد مرت بفترات من التوتر الشديد، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف شهر تموز/يوليو 2016 وما أعقبها من حملات تضييق و اعتقالات ومحاكمات واسعة النطاق طالت شرائح مختلفة من المجتمع التركي، ما أثار غضب الأوروبيين.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن تركيا تبتعد عنه أكثر فأكثر ما يجعل التحاقها بالركب الموحد بعيد المنال رغم أنها لا تزال رسمياً مرشحة للعضوية، ولكن “بروكسل تتمسك بالحوار مع أنقرة بوصفها شريك استراتيجي هام في العديد من المجالات”، حسب تصريحات متطابقة للعديد من المسؤولين الأوروبيين.

هذا وبالرغم من وجود العديد من التكهنات بشأن موعد القمة، إلا أن مصادر أوروبية تؤكد أنها لن تؤجل إلى النصف الثاني من العام، أي أنها ستُعقد خلال الرئاسة البلغارية للاتحاد الممتدة حتى نهاية حزيران/يونيو 2018.