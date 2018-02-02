البابا: على الزعماء الدينيين كشف قناع العنف باسم الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “كل زعيم ديني مدعو إلى كشف أي محاولة لتوظيف اسم الله لأهداف لا تمت له ولمجده بِصِلة”.

ولدى لقائه الجمعة في قاعة كليمنتين بالفاتيكان، السياسيين والزعماء الدينيين المشاركين بالمؤتمر الدولي حول مكافحة العنف المرتكب باسم الدين، سلط البابا الضوء على أن “علينا أن نُظهر دون كلل، أن كل حياة بشرية في حد ذاتها، تحمل صفة القداسة، تستحق الاحترام، الإعتبار، الرحمة والتضامن، بغض النظر عن العرق، الدين، الثقافة، التوجه الأيديولوجي أو الانتماء السياسي”، مشيرا الى أن “اعتناق دين معين لا يمنح المرء أي كرامة أو حقوق إضافية لمن يؤمن به”، كما أن “عدم الانتماء الى أي دين لا ينتقص من الفرد أو يقلل من قيمته”.

وخلص البابا، مشدداً “لذلك نحن بحاجة إلى الإلتزام معا، قادة سياسيين، زعماء دينيين، معلمين، كوادر تربوية، تعليمية، تدريبية وإعلامية، بتحذير كل من تُسوِّل له نفسه أن يجرب أنماطاً ضارة من التدين المنحرف”، التي “لا تمت بصلة الى شهادة دين يستحق هذا الاسم”.