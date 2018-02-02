رئيس أساقفة إيطاليا: الكل يصرخ ضد الفساد لكن بلادنا فاسدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، إن الجميع يصرخون ضد الفساد، لكنه يعمّ بلادنا على أية حال.

وأضاف الكاردينال باسّيتّي في مداخلة نشرتها النسخة الإيطالية للسان حال الفاتيكان (أوسّيرڤاتوري رومانو) الجمعة، أنه “في الوقت الذي يسبق الانتخابات السياسية في البلاد، يمثل الفساد بلا شك، مسألة في غاية الأهمية”، مبينا أن “الطبقة السياسية برمتها تندد به معتبرة إياه مرضاً اجتماعياً يجب محاربته بكل الأساليب”، ومع ذلك “تخبرنا الأنباء كل يوم تقريبا عن حالات فساد كبيرة الى حد ما”، والتي “تشمل جميع مستويات المجتمع”.

وذكر رئيس أساقفة إيطاليا أنه “وفقا لبعض الإحصائيات، كانت إيطاليا عام 2016 من بين أكثر الدول فسادا في أوروبا”، حتى أن “بعض الصحف قد علقت على الأمر قائلة إن بلادنا ترزح تحت ثقل الفساد”.

وتابع “لا أعلم إنْ كانت الأمور هكذا حقا، وأنا مقتنع بأن في إيطاليا أناسا طيبين ومواهب مدفونة تستحق التقييم دون أي شك”، لكن “إزاء هذه المعطيات لا يمكننا أن نبقى غير مبالين”، فهي “تهمنا كرعاة، مؤمنين وكمواطنين بسيطين”، مشيرا الى أن “أنظار الجميع مسلطة علينا ولا يمكننا التظاهر بأن مسؤولية هذا الأمر تقع على عاتق الآخر دائما، أو على عنصر إجتماعي ما، أو على عاتق السياسة كما اعتدنا القول”.

وخلص الكاردينال باسّيتّي معربا عن الاعتقاد بأن “من الخطأ ربط ظاهرة الفساد بالمجال السياسي فقط”، بل “أخشى أن تعكس الحياة السياسية البعد الاجتماعي تماما”.