المعارضة السورية تتهم الطيران الروسي بحرق قافلة نازحين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ اتهمت المعارضة السورية القوات الجوية الروسية بـ”حرق قافلة نازحين سوريين في ريف حلب الشمالي، وقالت إن الطيران الروسي استهدف القافلة عن عمد وتسبب بمقتل سبعة مدنيين وجرح عدد كبير”.

وقالت أوساط المعارض السورية وناشطون إن “الطيران الروسي استهدف اليوم (الجمعة) تجمعاً للنازحين على طريق تل حدية بريف حلب الجنوبي، بالقرب من أوتوستراد حلب – دمشق، بصواريخ بعضها حارق، ما تسبب باحتراق عدد كبير من السيارات ووفاة من فيها حرقاً”.

وبث ناشطون مقطع فيديو للقافلة بعد استهدافها، حيث قضى عدد من المدنيين حرقاً داخل السيارات المدمرة.

ووفق مراصد حقوقية فإن “الطيران الروسي شن 50 غارة جوية اليوم (الجمعة) في ريف إدلب الشرقي، وريف مدينتي سراقب ومعرة النعمان، وأوتوستراد دمشق – حلب الرئيسي، وبلدات الغدقة وجرجناز ومعصران، وغيرها، وطالبت المواطنين إفراغ القرى والبلدات التي يستهدفها الطيران الروسي، وتفادي الطرق الريسية والتنقل بالطرق الفرعية”.