الاتحاد الأوروبي يضيف أسماء ثلاثة أشخاص من جنوب السودان على لائحة عقوباته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة أسماء ثلاثة أشخاص من جمهورية جنوب السودان إلى لائحة العقوبات، نظراً لاتهامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتنص العقوبات على حظر سفر هؤلاء وتجميد أصول أموالهم، وحسب بيان صدر عن المجلس الجمعة، “يأتي هذا القرار في ظل الحالة المتردية أمنياً وإنسانياً في جنوب السودان وعدم التزام بعض الأطراف بعملية السلام الجارية حالياً”.

وتضاف العقوبات الأوروبية إلى عقوبات مشابهة أممية ضد 6 شخصيات من جنوب السودان تتهم بعرقلة العملية السلمية والضلوع بارتكاب انتهاكات.

هذا ومن المفترض أن تدخل هذه العقوبات، التي أُقرت اليوم بموجب إجراءات كتابية، يوم غد حيث ستنشر في الجريدة الرسمية الأوروبية.

هذا ولن تكشف المفوضية عن المسؤولين الثلاثة، لكن الولايات المتحدة ذكرت في وقت سابق انها اقرت العقوبات بحق “نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان، مالك روبن رياك رينجو، پول مالونق، قائد الجيش السابق الذي أقاله كير في أيار/مايو، ووزير الإعلام مايكل ماكوي لويث، بسبب دورهم في زعزعة استقرار جنوب السودان”.