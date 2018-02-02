بلدية القدس تحتجز حسابات كنائس في المدينة لدفع الضرائب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – حجزت بلدية القدس حسابات مصرفية للكنائس الأنجيلية والأرمنية واليونانية الأرثوذكسية والكاثوليكية في محاولة لجمع 190 مليون دولار من الضرائب.

وأبلغت بلدية القدس مؤخرا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارات المالية والخارجية والداخلية بأنها تعتزم البدء بجمع ما يقرب من 650 مليون شيكل (190 مليون دولار) من ضرائب الممتلكات غير المدفوعة من 887 عقارا كنسيا وممتلكات مملوكة للأمم المتحدة في جميع أنحاء مدينة القدس.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم)، إن “هذه الخطوة لا تنطبق على دور العبادة الفعلية، التي تعفى من الضرائب العقارية المحلية، بل على العقارات المملوكة للكنائس التي تستخدم لأغراض غير الصلاة، وبعضها تجاري”.

واضافت أن “الدولة طالبت حتى الآن بأن تمتنع البلدية عن تحصيل هذه الديون، في ضوء الاتفاقات السابقة مع الكنائس”.

وقالت البلدية في بيان “إن الأضرار المالية التي لحقت بالقدس على مر السنين نتيجة لموقف الدولة تبلغ نحو مليار شيكل”، أي ما يعادل 292 مليون دولار.

وأضافت “لا يمكن أن يكون سكان القدس بحاجة إلى الدفع من جيوبهم للخدمات البلدية، مثل جمع القمامة والمناظر الطبيعية وترصيف الطرق، بينما يمكن للأموال المترتبة على الكنائس والأمم المتحدة أن تساعد الأموال بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان”.

واعتبرت البلدية أن “إعفاء الأعمال التجارية وغيرها من الممتلكات التي تملكها وتستخدمها الكنائس من الضرائب العقارية المحلية أمر تمييزي ويمكن أن يؤدي إلى مطالبات إضافية بالإعفاءات على أساس التمييز وعدم المساواة مما قد يعرض للخطر الاستقرار المالي للمدينة”.

وقالت البلدية “اذا لم تسمح لنا الدولة بجمع الضرائب لصالح سكان القدس فلن نتردد في الاستئناف إلى المحكمة العليا”، فـ”إن كانت الدولة مهتمة باستمرار الوضع الحالي، فإننا نطالب الدولة بتقديم تعويضات كاملة عن هذه المبالغ”.

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات “لتعوضنا الدولة ونستخدم الاموال المخصصة لتنمية المدينة والا سنجمعها كما يقتضي القانون”.