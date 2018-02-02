قلق أوروبي من استمرار التضييق على الحريات في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الطبية في تركيا وتراجع السلطات عن تنفيذ قرار المحكمة بالأفراج عن رئيس منظمة العفو الدولية في البلاد تانر كيلي، تعتبر أحدث الأمثلة على التطورات المثيرة للقلق في تركيا.

وفي بيان مشترك صدر اليوم عن كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار يوهانس هان، أشارا الى أن “هذه التطورات تقوض سيادة القانون واستقلال وحيادية القضاء في تركيا”، وفق تعبيرهما.

ورأى المسؤولان الأوروبيان أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، واستمرار احتجاز صحفيين ما هي إلا سوابق مؤسفة تُضاف إلى سلسلة تصرفات تركية، مبينان أن “كل هذا يثير شكوكاً جدية حول إمكانية وجود إنصاف قانوني حقيقي في البلاد”، كما جاء في البيان.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي، كما جاء في بيان موغيريني وهان، أن تعمد السلطات التركية إلى تنفيذ قرارات القضاء، خاصة قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 11 كانون الثاني/يناير 2018 وإطلاق سراح الصحفيين دون إبطاء.

وحرص المسؤولان الأوروبيان على التذكير بأن إدخال تحسينات ملموسة ودائمة في مجالات سيادة القانون والحريات الأساسية تعد شروطاً هامة لأي تحسن محتمل للعلاقات بين الاتحاد وتركيا.

ويأتي موقف موغيريني وهان تزامناً مع أنباء عن تحضيرات حثيثة لعقد قمة أوروبية – تركية في وقت لاحق من هذا العام، وحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن “هذه القمة ممكنة ولكن لم يُحدد موعدها بعد”.