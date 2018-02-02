تنفيذية منظمة التحرير تبحث غدا تطبيق قرارات المركزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع غدا السبت، آليات تنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني.

وقال عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “هذا هو الإجتماع الأول للجنة التنفيذية بعد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، ومن المرجح انه ستتم مناقشة وضع اليات تنفيذ لقرارات المجلس المركزي بما في ذلك تعزيز الوحدة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام”.

وكان المجلس المركزي قد أوصى بتعليق الإعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل لحين الإعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل وإعادة النظر في مجمل العلاقات مع إسرائيل ودراسة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أبو يوسف “هناك أهمية لإتخاذ قرارات في ضوء مواصلة الإدارة الأمريكية حربها ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ومحاولة ابعاد القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات وأيضا في ظل الهجمة الإستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ومحاولة فرض الحقائق على الأرض”.