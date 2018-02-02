الخارجية الإيطالية: المؤتمر الثاني لبلدان العبور للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عن عقدها يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر الثاني لبلدان عبور تدفقات الهجرة.

وقال بيان لمقر وزارة الخارجية الايطالية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، إن “المؤتمر الوزاري الذي يلتئم في دورته الثانية، بمبادرة من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو، حول عنوان “مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك: التضامن والأمن”، وأن “الجزائر، تشاد، مصر، اثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، ليبيا، مالطا، النيجر، هولندا، اسبانيا، السودان وتونس من الدول الافريقية والاوروبية التى دعيت لحضور الاجتماع”.

واضاف البيان أن “المؤتمر سيفتتح بكلمة الوزير ألفانو، تليها مداخلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني”، ثم “المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (Oim) وليام ليسي سوينغ، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، توماس غريمنغر، والرئاسة البلغارية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ممثلة بوزير الخارجية تودور ستويانوف”.

وكما سبق وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن “المؤتمر يعتزم متابعة النهج الجديد للحوار الذي افتتح بالإعلان المشترك للدورة الأولى للمؤتمر، الذي التأم بروما في 6 تموز/يوليو الماضي، واستند إلى شراكة معززة بين البلدان الأوروبية وبلدان العبور الأفريقية”، لأجل “إدارة متكاملة لظاهرة الهجرة، قادرة على الجمع بين مبدأي التضامن والأمن”.