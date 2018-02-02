الحكومة الإيطالية: المستشارة الألمانية تستقبل جينتيلوني الأسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت الحكومة الإيطالية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل رئيس الوزراء باولو جينتيلوني بمقر المستشارية الاتحادية ببرلين، يوم الـ7 من شباط/فبراير.

وأضاف بيان صدر عن مقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي) الجمعة، أن “المتحدث باسم الحكومة الاتحادية ستيفن سيبرت أعلن النبأ في العاصمة الألمانية”، موضحا أنه “خلال مأدبة الغداء، سيبحث ميركل وجينتيلوني العلاقات الثنائية والقضايا الأوروبية والدولية”.

وخلص البيان الى القول إنه “بالاضافة الى الاجتماع مع المستشارة ميركل، الذي سيعقبه مؤتمر صحفي، سيلقي رئيس الوزراء جينتيلوني صباح الاربعاء خطابا في جامعة هومبولت”.