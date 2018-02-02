بونينو: سنواصل معركتنا لإدماج المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيمّا بونينو “نحن في حركة (أكثر أوروبا)، سنواصل معركتنا لإدماج حوالي 500 ألف مهاجر سري في بلادنا”.

وفي إطار حديثها عن موضوع الهجرة، أضافت بونينو في تصريحات متلفزة الجمعة، “دعونا نتوقف عن الحديث عن الغزو”، من قبل المهاجرين “وعلى أية حال، لم يطرأ على الوضع الليبي، أي تحسن كما أفهم”.

وأشارت بونينو الى أنه “على العكس من ذلك، عاد رسو قوارب الهجرة إلى المستوى الذي كان عليه في كانون الثاني/يناير العام الماضي”، واختتمت بالقول إن المهاجرين “لم يغيّروا سوى ميناء المغادرة”.