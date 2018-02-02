مسؤول فاتيكاني: الأحزاب المعادية للمهاجرين خطر لمستقبل الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى مسؤول فاتيكاني أن الأحزاب المعادية للمهاجرين في البلاد تشكل خطراً يهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي.

في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، أضاف سكرتير المجمع الفاتيكاني للتنمية البشرية المتكاملة، المونسنيور سِلفانو ماريا تومازي، أن “تقدم الأحزاب المعادية للأجانب سياسيا، فضلا عن ردود الفعل التي تمليها العاطفة، تعرض مستقبل أوروبا للخطر”.

وحذر المونسنيور تومازي من أن “المصالح السياسية ومحاولات الأحزاب المعادية للأجانب أو ردود الفعل العاطفية إزاء ظاهرة الهجرة لا تضمن مستقبل أوروبا”، التي “تحتفظ بهويتها فقط إن تمسكت بقيمها”، وهي “وعلى رأسها، الدفاع عن حقوق الإنسان”، التي “لا يجب دعمها على المستوي الثقافي العام وحسب”، بل “وعلى المستوى التشريعي أيضا”،

وخلص المسؤول الفاتيكاني الى القول “لذلك، ليس في مصلحة أوروبا تجاهل قيمها الأساسية، بل عليها بدلا من ذلك، إظهار التضامن والرغبة ببناء شيء جديد ومفيد، ليكون المستقبل خيرا مشتركا للقادمين الجدد ولمن يعيشون في أوروبا”.