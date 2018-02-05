إيطاليا: برلسكوني يتعهد بطرد 600 ألف مهاجر غير نظامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف زعيم إئتلاف يمين-الوسط في إيطاليا، سيلفيو برلسكوني قضية الهجرة بـ”القنبلة الاجتماعية”، وتعهد، حال فوز إئتلافه بإنتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل بطرد 600 ألف مهاجر “ليس لديهم الحق في البقاء بالبلاد”.

وقال برلسكوني، الذي يحظر عليه القضاء تولي أي منصب عام حتى عام 2019 لإتهامه بقضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، “الهجرة مسألة ملحة للغاية، لأنه بعد سنوات من حكم اليسار لإيطاليا هناك 600 ألف مهاجر لا يحق لهم البقاء هنا”. وأضاف في تصريح لإحدى محطات التلفزة التابعة لإمبراطوريته الإعلامية، “المهاجرون غير القانونيين يمثلون قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار، لأنهم مستعدون لارتكاب جرائم”.

وأضاف رئيس الوزراء الاسبق (81 عاماً) “عندما كنّا في الحكومة في عام 2011 ، وصل إلى إيطاليا 4.400 مهاجر، وبعد تعاقب أربع حكومات لليسار وصل إلى البلاد 170 ألف مهاجر في عام 2013 ، و150 ألفاً في عام 2014 ، و181 ألفاً في عام 2016 وفي و 199 ألف مهاجر في عام 2017”. وأضاف “النتيجة هي أن لدينا اليوم ما لا يقل عن 630،000 مهاجر، من بينهم 30 ألفا فقط لهم الحق في البقاء كلاجئين. الباقون، 600 ألف، هم قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار، لأنهم على استعداد لإرتكاب جرائم”.