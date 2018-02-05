الائتلاف الوطني يطالب بتحرك أممي لوقف “جرائم الحرب والإبادة” بحق الشعب السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الائتلاف الوطني السوري المعارض أنه “يدين بأشد العبارات، الهجمة المسعورة التي يشنها الاحتلال الروسي ونظام الأسد بحق المدن والبلدات والقرى في ريف إدلب، مستهدفاً المدنيين والأحياء السكنية”، مطالبا في بيان مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف “جرائم الحرب والإبادة التي يمارسها نظام الأسد وروسيا بحق الشعب السوري”.

ونوه بيان الائتلاف بأن الطائرات الروسية نفذت، أمس الاحد “أكثر من 40 غارة على مدن وبلدات معرة النعمان وكفرنبل ومورك ومعردبسة والغدفة والتح وتحتايا ومعصران وجرجناز وخان شيخون وكفرزيتا وأم الخلاخيل وسراقب بريف إدلب، كما قصفت طائرات النظام مناطق في مدينة سراقب بغاز الكلور السام في خرق جديد ومتكرر لقرارات مجلس الأمن”.

وقال الائتلاف إنه “يطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعمل على إصدار قرار موجه بشكل مباشر لروسيا، لإدانة جرائمها بحق الشعب السوري وفرض الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة التي تمارسها، إلى جانب دعمها وحمايتها لنظام الأسد الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الروسية وجرائم النظام والميليشيات المقاتلة إلى جانبه وكل من أجرم بحق الشعب السوري”.

كما رأى أن “المجتمع الدولي مطالب بإدانة هذه الحملة الإجرامية والعمل على جميع المستويات لوقفها وإنقاذ المدنيين في إدلب وغوطة دمشق وجميع أنحاء سورية”.