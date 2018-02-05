رئيس الوفد الأوروبي إلى لندن لمتابعة مفاوضات خروج بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يلتقي رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اليوم رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي، لبحث المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

ومن المقرر أن يلتقي ميشيل بارنييه، اليوم في لندن أيضاً الوزير البريطاني المكلف شؤون الانسحاب ديفيد ديفيس.

وتأتي زيارة بارنييه للندن بعد أن توصل الطرفان الأوروبي والبريطاني في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي بشأن بريكست، كما أنها تأتي “عشية انعقاد جولة جديدة للمفاوضات بين الطرفين في بروكسل ما في الفترة ما بين السادس والتاسع من الشهر الحالي”، حسب مصدر أوروبي.

وكان بارنييه قد أعلن في وقت سابق أنه سيستكمل في هذه المرحلة المفاوضات التقنية مع الطرف البريطاني لحل كافة المسائل المتعلقة بالانسحاب، خاصة مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا.

وسيناقش الطرفان كذلك خلال الأيام القادمة في بروكسل المرحلة الانتقالية التي يجب أن تبدأ فور خروج بريطانيا رسمياً، أي بعد 29 آذار/مارس 2019 وتستمر لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وتأتي زيارة بارنييه إلى لندن اليوم وسط انقسامات شديدة بين الأطراف السياسية في بريطانيا حول المرحلة الانتقالية، ما يعني أن موقف رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لا يزال ضعيفاً أمام محاوريها الأوروبيين.