زعيم حزب رابطة الشمال: استقبال إيطاليا لإردوغان مدعاة للخجل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب رابطة الشمال الايطالية، ماتيو سالفيني، تعليقا على زيارة الرئيس التركي الحالية رجب طيب أردوغان للفاتيكان وإيطاليا، أنه “يشعر بالخجل” إزاء إستضافة بلاده لزعيم “نظام متطرف دموي، حيث للدين اليد العليا على القانون”.

ورأى سالفيني، الذي ينتمي حزبه إلى إئتلاف يمين-الوسط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في مداخلة مع إحدى قنوات التلفزة المحلية أن “إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون كارثة”، معلنا عن تقديم مشروع قرار برلماني ضد إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وقال “سنرى كيف تصوت الاحزاب على ذلك، بما فيها حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الأمام)”، الذي يقوده حليفه سيلفيو برلسكوني.

وبدأ الرئيس التركي برنامج زيارته صباح الاثنين بلقاء مع البابا فرنسيس بالفاتيكان، بينما سيجتمع في وقت لاحق مع كل من رئيس الدولة الايطالية سيرجو ماتاريلا ومع رئيس الوزراء، باولو جينتيلوني.