ألفانو: العلم والدبلوماسية حليفان في ظل الأزمة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “العلم والدبلوماسية حليفان طبيعيان في مجال معالجة الأزمات العالمية”، كـ”التغيّر المناخي، الأوبئة، التهديدات التي تواجه الطاقة والأمن الغذائي”.

وفي افتتاحه للاجتماع السنوي الثالث للكادر العلمي التابع لوزارة الخارجية، الاثنين، أضاف الوزير ألفانو أن “الدبلوماسية العلمية نموذج رفيع من الدبلوماسية المكمِّلة لتلك الاقتصادية والثقافية”، مبينا أن العلم والدبلوماسية “يشكلان معا جزءا من الخطة الاستثنائية للترويج المتكامل لنظام الدولة الذي خُصِّص له مبلغ 150 مليون يورو للفترة من 2017 حتى 2020”.

ووفقا لبيان لمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا)، فأن “الحدث المكرس هذا العام للصحة، يهدف الى تقييم الدعم العلمي من خلال ربط شبكة من 26 موظفا علميا يعملون في السفارات الإيطالية، ببحوث داخل البلاد وخارجها”.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “العلم يمثل أداة للدبلوماسية أيضا”، واختتم مذكرا بـ”الاتفاقيات العلمية والجامعية الـ600 المبرمة مع الصين، ومشاريع التعاون العلمي مع أفريقيا والشرق الأوسط”.