الفاتيكان: القدس وحقوق الإنسان والمهاجرين محور لقاء البابا وأردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن “احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، السلام في الشرق الأوسط ووضع القدس واستقبال المهاجرين، هي المواضيع الرئيسية التي تمحور حولها لقاء البابا فرنسيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، بالفاتيكان الاثنين.

وأضاف بيان صدر عن الفاتيكان، أنه جرى خلال لقاء البابا والرئيس التركي “التركيز على منطقة الشرق الأوسط، مع الإشارة بوجه خاص إلى وضع القدس والحاجة الى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”، وذلك “من خلال الحوار والتفاوض واحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية”.

وذكر البيان أنه في سياق ما دعاها “محادثات ودية”، تم التطرق الى “أثار العلاقات الثنائية بين الكرسي الرسولي وتركيا، وبحث الوضع في البلاد، وحال المجتمع الكاثوليكي، والالتزام باستقبال العديد من اللاجئين وكل ما يترتب على ذلك من تحديات”.

وخلصت المذكرة الفاتيكانية الى القول إنه “بعد اللقاء مع البابا فرنسيس، استُقبِل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، لأجل لقاء اتسع ليشمل سكرتير الكرسي الرسولي للعلاقات مع الدول، المونسنيور پول ريتشارد غالاغر”.