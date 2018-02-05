موغيريني: التزام بدعم تونس خاصة قطاع الشباب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم عمل الحكومة التونسية على انجاز الانتقال الديمقراطي.

وأشارت موغيريني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس جهيناوي، بعد لقاءهما اليوم في بروكسل، إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للاستثمار في تونس في المجالات التي تهم الشباب، خاصة ما يتعلق بالتقنيات الحديثة والرقميات.

وأوضحت أن المباحثات تركز على مجالات محددة مثل رفع عدد البعثات الدراسية المخصصة للطلبة والباحثين التونسيين في الدول الأوروبية ( إيراسموس +).

ويعمل الاتحاد الأوروبي وتونس، حسب كلام المسؤولة الأوروبية على البحث في إمكانية تعميق الشراكة بينهما للتوصل إلى اتفاقيات حول التجارة الحرة والسماء المفتوحة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشراكة الأوروبي – التونسي في آيار/مايو من هذا العام.

وتطرقت المسؤولة الأوروبية في حديثها مع ضيفها التونسي إلى قضايا السياسة الإقليمية، حيث “نولي أهمية كبيرة للاستقرار السياسي في تونس، ونعمل مع الحكومة على مختلف ملفات المنطقة مثل ليبيا”، حسب كلامها.

ومن المقرر أن يكمل الطرفان مباحثاتهما في الشق السياسي المحلي والسياسة الإقليمية في وقت لاحق اليوم.

هذا ويطالب الطرف التونسي أوروبا بتقديم دعم أكبر للحكومة والشعب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وينظر الاتحاد الأوروبي إلى تونس على أنها نموذج ناجح للانتقال السياسي الديمقراطي بعد ما عُرف بثورات “الربيع العربي”.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي للتعاون مع تونس خاصة في مجالات الهجرة ومحاربة الإرهاب عبر الحدود.