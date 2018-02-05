الشرطة الايطالية تفض تجمهرا لمتظاهرين أكراد ضد زيارة أردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شهدت صباح الاثنين ساحة قلعة سانت أنجلو في قلب العاصمة في روما والقربية من الفاتيكان مظاهرات لناشطين أكراد ضد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب الشرطة الايطالية، فإن المظاهرات التي أعلنتها (شبكة كردستان) في إيطاليا قد تخللتها لحظات توتر وعنف بين المتظاهرين وعناصر الامن. وقالت الشرطة أنها أنهت تجمهرا للمتظاهرين “في أعقاب اعتداء عنيف بحق قوات الشرطة من قبل متظاهرين في كاستيل سانت أنجيلو”، معلنة توقيف شخصين من ضمن المتظاهرين الأكراد.

وكانت السلطات الايطالية قد أعلنت تشديد الاجراءات الامنية في العاصمة، بنشر 3500 عنصر، لتأمين زيارة الرئيس التركي، الذي استقبله بالفاتيكان في وقت سابق اليوم البابا فرنسيس، وسوف يلتقي لاحقا رئيس الدولة الايطالية سيرجو ماتاريلا ورئيس الوزراء باولو جينتيلوني.