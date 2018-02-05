رينزي يرفض اتهام برلسكوني لليسار بشأن “قنبلة الهجرة الاجتماعية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية، ماتيو رينزي اتهامات أطلقها زعيم إئتلاف يمين-الوسط سيلفيو برلسكوني على حكومات يسار-الوسط بفتح حدود البلاد أمام تدفقات الهجرة غير النظامية

وقال رينزي في مقابلة مع موقع صحيفة (لاريبوبليكا) الاثنين “برلسكوني يقول إن المهاجرين في إيطاليا هم قنبلة اجتماعية؟ لكن هو من وقع معاهدة دبلن للاجئين”، التي تفرض تقديم طلبات اللجوء في أول دولة أوروبية يصلها اللاجئون، وهي في الغالب دول جنوب المتوسط، وعلى رأسها إيطاليا كونها وجهة رئيسية لقوارب المهاجرين المنطلقة من الشمال الافريقي

واسترسل رينزي “اذا وصل المهاجرون الى ايطاليا، لأن هناك من شن الحرب على ليبيا، وكان برلسكوني حينها رئيسا للوزراء”، في إشارة الى التدخل الدولي العسكري ضد نظام القذافي في عام 2011

ولقد وصف برلسكوني في تصريحات سابقة قضية الهجرة بـ”القنبلة الاجتماعية”، وتعهد، حال فوز إئتلافه بإنتخابات الرابع من آذار/مارس المقبل بطرد 600 ألف مهاجر “ليس لديهم الحق في البقاء بالبلاد”. وقال “الهجرة مسألة ملحة للغاية، لأنه بعد سنوات من حكم اليسار لإيطاليا هناك 600 ألف مهاجر لا يحق لهم البقاء في إيطاليا”.