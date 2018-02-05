ألفانو يعلن جولة آسيوية الى إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو أنه سينطلق مساء غد الثلاثاء في جولة آسيوية.

وخلال افتتاحه بمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) للاجتماع السنوي الثالث للكادر العلمي التابع لوزارة الخارجية، الاثنين، أضاف الوزير ألفانو أن الرحلة الآسيوية ستستغرق ثلاثة أيام، وستحمله الى إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند.

يذكر أن المهمة المعلنة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية تندرج ضمن سلسلة زيارت عديدة أجراها في الشهر الأول من هذا العام، وقد كانت أولاها قد شملت ثلاثة بلدان أفريقية هي النيجر، تونس والجزائر، تلتها زيارات لصربيا، ألبانيا ورومانيا، ثم الى أبوظبي، وآخرها الى أوكرانيا وروسيا.