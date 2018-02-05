وزير الخارجية البريطاني يهاتف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ تلقّى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، الإثنين اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وقال بيان لمكتب السويحلي أنه “جرى خلال الإتصال بحث تطورات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، ومستجدات ملف تعديل الإتفاق السياسي”.

واضاف أن “وزير الخارجية البريطاني أكد دعم بلاده الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة التي يرعاها مُمثلها غسان سلامة”، مُشددًا على “ضرورة المضي قدمًا في تعديل الإتفاق السياسي لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مُوحدة تمثل كافة الأطراف، وتوفر الأمن والخدمات لجميع المواطنين، وتمهد الطريق للإستحقاقات الديمقراطية القادمة”.

من جانبه جدد الرئيس السويحلي استعداد المجلس الأعلى للدولة لـ”إنجاح مفاوضات تعديل الإتفاق السياسي بما يُحقق توافقًا وشراكة حقيقية”، مؤكدًا “التزام المجلس بروح وآليات الإتفاق التي تنص على الشراكة الكاملة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في اختيار المجلس الرئاسي والمناصب السيادية، واتخاذ كافة القرارات المصيرية”.