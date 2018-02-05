إيطاليا: العلاقات الثنائية محور لقاء ماتّاريلا وإردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر إعلامية إن “العلاقات الثنائية بين إيطاليا وتركيا كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا ونظيره التركي رجب طيب إردوغان”.

وذكرت المصادر ذاتها، الاثنين، أن “الاجتماع المغلق بين الرئيس ماتّاريلا ونظيره إردوغان استغرق حوالي 50 دقيقة”.

بينما قال بيان لقصر الرئاسة الإيطالي (كويرينالي) إن “الرئيس سيرجو ماتّاريلا، التقى صباح الإثنين في قصر الرئاسة، رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان”، وأن “الرئيسين تناولا معا وجبة الإفطار”، مشيرا الى أن “الاجتماع كان قد تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي انجيلينو الفانو”.