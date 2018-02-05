متحدث أوروبي: تركيا شريك استراتيجي لكنها تسير حالياً باتجاه مغاير لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرى في تركيا شريكاً استراتيجيا هاماً له.

ورفض المتحدث ألكسندر وينترستن، التعليق بشكل مباشر على كلام نُسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور إيطاليا والفاتيكان اليوم، حول إمكانية انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. لكنه ألمح إلى أن تحقيق أي هدف يتطلب انخراط الطرفين، قائلا إن “ما نراه اليوم هو أن تركيا تمضي باتجاه مغاير تماماً”، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي تتكون في أوروبا بشأن إمكانية انضمام تركيا لناديها، إلا أن المفوضية لم تغلق الباب تماماً، مشيرة، على لسان المتحدث باسمها، إلى ضرورة الانتظار لرؤية ما ستسفر عنه الأمور في المستقبل.

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد أكدوا في تصريحات متطابقة أن التضييق على الحريات العامة وتدهور حالة حقوق الانسان في تركيا تجعل من غير الواقعي التفكير في انضمامها إلى الاتحاد على المدى المنظور، لكن الجميع في أوروبا يقر بأن الشراكة الاستراتيجية هي الخيار الوحيد الممكن لمستقبل العلاقات مع تركيا.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعقد قمة أوروبية – تركية في وقت لاحق من هذا العام لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وإثارة القضايا الخلافية.

وتحتاج أوروبا إلى تركيا كشريك اقتصادي وتجاري هام وكطرف أساسي لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية، وكذلك كلاعب لا غنى عنه في ملفات السياسة الخارجية.