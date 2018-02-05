أسقف إيطالي: خطأ وصف المهاجرين بقنبلة اجتماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ رأى أسقف إيطالي أن من الخطأ الحديث عن المهاجرين على أنهم قنبلة اجتماعية، تعليقا على وصف زعيم إئتلاف يمين الوسط سيلفيو برلسكوني قضية الهجرة بالتعبير المذكور.

هذا وقد تعهد برلسكوني في تصريحات صباح الاثنين، بأنه حال فوز إئتلافه بإنتخابات 4 آذار/مارس المقبل سيقوم بطرد 600 ألف مهاجر “ليس لديهم الحق في البقاء بالبلاد”.

وأضاف المدير السابق لمؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، المونسنيور جانكارلو بيريغو، أن “استخدام مصطلحات لوصف الهجرة بأنها قنبلة أو كارثة اجتماعية يعني عدم تفسير تحدٍ مهم، كرر الحديث عنه البابا والأساقفة الإيطاليين عدة مرات، مطالبين بالتزام بالضمان الاجتماعي لمشاريع وبرامج الإندماج، والوساطة الإجتماعية والثقافية”.

وتابع رئيس أساقفة فيرّارا (شمال) حاليا، في تصريحات لموقع (فاتيكان نيوز) الإخباري، أن “متابعة استخدام مصطلحات مثل الهجرة غير الشرعية، غير النظامية، الإعادة القسرية، يعني عدم تفسير الحقائق وتقسم مجتمعاتنا”، فـ”ربما حان الوقت لإلتزام أكبر بالضمان الاجتماعي أكثر من ذلك الأمني، للتعبير عن أرض تحتاج إلى بناء علاقات وروابط جديدة”، معربا عن الأمل بأن “تُدار الهجرة بدءا بالإستقبال لا بالرفض والعنف”، فـ”هذه الحقائق تدعونا لسياسة يمكنها تلبية هذه الحاجة أيضا”.

أما من ناحية وجود نزعة عنصرية وفاشية في إيطاليا، فقد أشار المونسنيور بيريغو إلى أن “النبرات، تغذية بعض التفسيرات والمغالاة ببعض الحقائق التي تحدث ضمن منطق ثقافة عنصرية، يؤدي بوضوح إلى بروز بعض الظواهر الكامنة، كالعنصرية”، والتي “لم تظهر حتى اليوم على المستوى الثقافي لحسن الحظ”، لكن “هناك قبل كل شيء، خطر تغذية شكل جديد من الإرهاب المحلي في مدننا”.