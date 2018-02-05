لقاء الرئيسين ماتّاريلا وإردوغان يرتكز على سورية وليبيا وحقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر إعلامية إن “الأوضاع في سورية وليبيا، ومسألة احترام حقوق الإنسان، كانت في لب اللقاء الذي جمع في قصر الرئاسة الإيطالية (كويرينالي)، بين رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا ونظيره التركي رجب طيب أردوغان”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “فيما يتعلق بهذه القضايا، أعاد الرئيس الإيطالي تأكيد مواقف بلاده والاتحاد الأوروبي”، حيث “وجد تطابقا في وجهات النظر ذاتها لدى النظير التركي، فيما يتعلق بسورية وحقوق الإنسان”.

وخلصت المصادر الإعلامية الى القول إن “اللقاء شهد من ناحية أخرى، تقاربا بشأن الأحداث المتعلقة ليبيا”.