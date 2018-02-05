سياسية إيطالية: المهاجرون أول ضحايا الهجرة غير المنضبطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت سياسية إيطالية أن “المهاجرين هم أول ضحايا الهجرة غير المنضبطة”، تعليقا على اقتراح زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني إعادة 600 ألف مهاجر غير نظامي الى بلدانهم.

وفي حديث مع الصحفيين بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيشيتّوريو) الاثنين، أضاف زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني، أن “هناك نفاقا كبيرا في الجدل الذي يدور هذه الأيام”، في البلاد، فـ”ما يولِّد التعصب ليس السياسي الذي يقول إن هناك مشكلة هجرة”، بل “أن الهجرة هي المشكلة”، وأن “أول ضحاياها، كما رأينا في ماتشيراتا، هم المهاجرين أنفسهم”، وبشكل خاص “أولئك المقيمين قانونيا”.

وكان شابا إيطاليا (28 عاما) قد أقدم يوم السبت الماضي في مدينة ماتشيراتا (وسط)، بإطلاق النار على مجموعة من المهاجرين في الشارع، ثم ألقي القبض عليه عند نصب الجندي المجهول بالمدينة وهو يؤدي تحية فاشية.

وخلصت ميلوني مشيرة الى أن “الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي إدارة الهجرة بطريقة تحترم كرامة الإنسان”، أي “بأسلوب معاكس تماما لما فعله تيار اليسار (الحاكم) في هذه السنوات”.