جونسون لعباس: القدس عاصمة مشتركة للفلسطينيين والاسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – هاتف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، مساء امس الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث آخر المستجدات السياسية وسبل الوصول الى حل سلمي لانهاء الصراع في الشرق الاوسط.

وقالت القنصلية البريطانية العامة في القدس إن “جونسون، شدد خلال هذا الاتصال البناء، على موقف الحكومة البريطانية الداعم لحل الدولتين بما فيها مدينة القدس كعاصمة مشتركة”. كما “أكد التزام بريطانيا بمواصلة دعم وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بما يقدر بـ50 مليون جنيه استرليني للفترة بين عامي 2017-2018”.

وذكرت القنصلية أن بوريس جونسون قد قال، “سررت جدا بالحديث مع الرئيس محمود عباس وتأكيدنا على الموقف البريطاني الملتزم بحل الدولتين والقدس عاصمة مشتركة للفلسطينيين والاسرائيليين. كما تحدثنا عن ضرورة العودة للمفاوضات لتحقيق هذا الهدف”.