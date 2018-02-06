رئيسة النواب الإيطالي: الحزب الديمقراطي تبع نهج تيار اليمين إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني إنه فيما يتعلق بالمهاجرين، كان الحزب الديمقراطي مقيدا باتباع نهج تيار اليمين الذي سبقه.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الثلاثاء، ذكّرت بولدريني بأن “قانون منح الجنسية كان قد وُعِد به 800 ألف فتى وفتاة، إيطاليين بكل معنى الكلمة”، لكن “خوفا من تداعيات انتخابية، تخلى الحزب الديمقراطي عن القانون وهو الآن في تحالف مع من عرقل هذا القانون”.

وتابعت “بيد ان زعيم (فورتسا إيتاليا)”، سيلفيو برلسكوني “قال إنه إن فاز يمين الوسط بالانتخابات، فسيقوم باعادة 600 الف لاجىء مقيم في ايطاليا”، الى بلدانهم، وأردفت بولدريني “يبدو هذا الأمر لي نُكت حملة إنتخابية، فكيف لبرلسكوني أن ينفذ هذا المشروع”، أي “تحديد 600 ألف مهاجر بدون وثائق، وأين سيرسلهم في غياب اتفاقيات مع بلدانهم الأصلية؟ وكم عدد الطائرات والسفن التي يحتاج إليها لإعادتهم إلى أوطانهم؟”، مشيرة الى أن “مشكلة مثل هذه يجب مواجهتها بسياسات جدية وليس بالشعارات”.

ودعت المسؤولة الإيطالية قائمتها الإنتخابية (أحرار ومتساوون) إلى “الخروج من الجدل السياسي اليومي والتحدث عن البرامج”، وأختتمت قائلة “اعتقد اننا بحاجة للحديث عن حياة الناس بدلا من مواصلة النقاش السياسي”.