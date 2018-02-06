وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو تعزيز صندوق دعم أفريقيا بـ80 مليون يورو.

ولدى افتتاحه المؤتمر الوزاري الثاني حول دول عبور الهجرة بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو أن “التمويل سيتم على مدى الفترة بين 2018-2019″، بهدف مساعدة البلدان المتأثرة بظاهرة الهجرة.

وكانت الخارجية الإيطالية قد قالت بيان الجمعة، إن “المؤتمر الوزاري يلتئم في دورته الثانية، بمبادرة من الوزير أنجيلينو ألفانو، حول عنوان: مسؤولية مشتركة لتحقيق هدف مشترك ـ التضامن والأمن”، وأن “الجزائر، تشاد، مصر، اثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، ليبيا، مالطا، النيجر، هولندا، اسبانيا، السودان وتونس من الدول الافريقية والاوروبية التى دعيت لحضور الاجتماع”.