أوروبا تجدد التصميم على الاستمرار بمحاربة ظاهرة ختان الإناث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة ظاهرة ختان الإناث، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بالعمل مع كافة الأطراف الدولية والأهلية لوقف هذه الممارسة.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن ختان الإناث يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهن وكرامتهن ويعرض حياتهن وسلامتهن البدنية والنفسية للخطر.

وما يقلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير هو وجود هذه الظاهرة على أراضي دوله، إذ أن هناك نصف مليون امرأة تعيش في أوروبا تعرضن سابقاً لمثل هذا الأمر من اصل 200 مليون إمرأة وفتاة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك موقع باسم كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ومفوض شؤون التنمية نيفين ميميكا، ومفوضة شؤون حماية المستهلك والمساواة فيرا جوروفا، إلى التزامه بالعمل لمحاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك الختان.

ونوه الاتحاد الأوروبي بضرورة الانتباه إلى وجود هذه الظاهرة بين مجموعات المهاجرين واللاجئين، مشدداً على أهمية التوعية لحماية الفتيات من التشويه والألم.

ويقوم الاتحاد عبر منصة متخصصة على شبكة الانترنيت بتقديم نصائح وإرشادات لكافة الذين يتواصلون من المجموعات المهاجرة من أطباء وموظفين وعاملين في الحقل القضائي للكشف عن الفتيات اللاتي يمكن أن يتعرض لخطر الختان ومحاولة حمايتهن.

أما بالنسبة للعمل خارج حدود الاتحاد، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لحث الدول على حماية النساء والفتيات، مبينا أن “هناك تعاونا وثيقا بيننا وبين الأمم المتحدة بدأ يعطي ثماره في بعض الدول الأفريقية”، وفق البيان.

وقال المسؤولون الثلاثة في بيانهم إن دولاً مثل غامبيا ونيجيريا قد سنت تشريعات رائدة لمنع هذه الممارسة، فقد “قدمنا الدعم النفسي والطبي لأكثر من نصف مليون فتاة تعرضن لهذه الممارسة خارج دولنا”، حسب النص.

وتعمل الإدارات المتخصصة في الاتحاد مع منظمات وهيئات مجتمع مدني في مختلف دول أفريقيا لتوعية الجمهور على مخاطر مثل هذه الممارسات والآثار السيئة التي تتركها على حياة وجسد الفتاة.

وتذكر الإحصائيات الرسمية أن ظاهرة ختان الإناث تمارس في 25 بلداً في العالم، وأن هناك خشية أن تتعرض حوالي 68 مليون فتاة وامرأة لهذا الأمر حتى عام 2030 ما لم يتم التحرك بجدية.

وتشير مصادر أوروبية مطلعة أن بعض المسؤولين السياسيين في دول أفريقية يدعمون الاستمرار في ممارسة ختان الإناث للحصول على مزيد من الأصوات الانتخابية في الأوساط الشعبية.