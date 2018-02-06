ألفانو: التزام ضد الشعبوية التي تستغل الخوف من المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – شدد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو على وجوب مقاومة “الشعبوية التي تستغل قضية الهجرة لنشر المخاوف وكسب سهل لقبول الرأي العام”.

وخلال افتتاحه المؤتمر الوزاري الثاني حول دول عبور الهجرة بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو، أن “لدينا مهمة حاسمة تتمثل بطمأنة مواطنينا من ناحية مسألة الهجرة”، وذلك “من أجل مكافحة الشعبوية والعنصرية وحماية الدعم الشعبي للاتحاد الأوروبي وللهجرة المنتظمة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “هذا الدافع السياسي، إلى جانب الدوافع الأمنية والإنسانية، هو أحد الأسباب الثلاثة المؤسِّسة للمؤتمر الوزاري لبلدان العبور”، الملتئم اليوم في قصر (فارنيزينا)، بعد الدورة الأولى التي أقيمت في الـ6 من تموز/يوليو المنصرم.