رئيس مؤسسة عرفات: سنلاحق مجلة “اسبرسو” الايطالية قانونيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن رئيس مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة قرار المؤسسة ملاحقة مجلة (اسبرسو) الايطالية قانونيا بعد قيامها بنشر ما قالت إنها مقتطفات من مذكرات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال إبن اخت الرئيس الفلسطيني الراحل إن “ما قامت به مجلة (اسبرسو) الايطالية غير قانوني ويخالف اصول العمل الصحفي، فيما يتعلق بنشرها لما اسمته مذكرات عرفات”.

واضاف في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ان المؤسسة وبدعم من الجهات المعنية ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لملاحقة اي جهة سرقت او ادعت حيازة اي جزء من هذه الدفاتر، وملاحقة كل من يحاول تشويه رمزية الرئيس عرفات ونضاله خدمة لأجندات مشبوهة”.

ولفت القدوة إلى أن “المجلة المذكورة كانت قد نشرت ما اسمته مقتطفات من اجزاء من مذكرات الرئيس (ابو عمار)، وقالت: إن طرفا ثالثا قد اطلع على هذه المواد، وأن المجلة لم تطلع عليها بشكل مباشر، ما يضيف علامات استفهام كبيرة على هذا الموضوع”.

وقال “في نفس الوقت، فإن هذه المجلة على دراية تامة بأن ما لديها قد حصلت عليه بشكل غير قانوني ودون موافقة اصحاب الشأن، أي ان هذه المواد مسروقة، علما بأن هذه المقتطفات كاذبة وأنه لا توجد نسخ أو اجزاء من مذكرات الرئيس عرفات بحوزة أحد”.

ولفت القدوة إلى انه “بالفعل توجد دفاتر تركها الرئيس الراحل، سجل فيها ملاحظاته حول الاحداث السياسية خلال رحلته النضالية الطويلة، وأن هذه الدفاتر بحوزة مؤسسة ياسر عرفات ولم يتم اعطاء اي جزء منها لأي جهة، وستقوم المؤسسة قريبا بمراجعة كافة محتويات الدفاتر وبعد اتخاذ القرار السياسي بذلك، سيتم عرض محتواها للجمهور، علما بأن متحف ياسر عرفات يعرض احد هذه الدفاتر كنموذج”.