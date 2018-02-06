البابا: الأرض تسممها النفايات والبحار ملوثة والسماء تمطر أدوات موت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “الخليقة شاهد صامت لبرود المحبة”، مشيرا الى أن “الأرض تسممها النفايات والبحار ملوثة والسماء تمطر أدوات موت”.

وفي رسالته التي صدرت الثلاثاء بمناسبة الصوم الكبير لعام 2018، الذي يبدأ منتصف الأسبوع المقبل، ندد البابا بحقيقة أن “الأرض تسممها النفايات التي ألقيت بإهمال وعدم اكتراث، والبحار الملوثة هي الأخرى، عليها للأسف، ضم بقايا جثث العديد من الغرقى من ضحايا الهجرة القسرية”، بينما “السماوات التي ينبغي أن تُنشد مجد الله وفقا لمخطط خلاصه، تشقّها مَركبات تجعلها تمطر أدوات موت”.

وأشار البابا الى أن “المحبة تبرد في مجتمعاتنا أيضا”، وقد “حاولت في إرشادي الرسولي (فرح الإنجيل) وصف العلامات الأكثر وضوحا لغياب المحبة هذا”، وهي “الكسل، الأنانية، التشاؤم العقيم، إغراء العزلة، الانخراط في حروب مستمرة بين الأشقاء، العقلية الدنيوية التي تقودنا إلى التعامل مع ما هو واضح فقط”، واختتم بالقول إن “كل هذا يؤدي الى تقليل حماس نقل البشرى”.